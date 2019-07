Padova Bike City, ancora una settimana per proporre eventi a tema: ecco come partecipare

Ci saranno pedalate all’alba, tour su due ruote alla scoperta dei luoghi d’arte della città, presentazioni di libri, aperitivi a tema, raduni di cargo bike, gravel ride sugli argini, eventi per famiglie, film e molto altro: il programma della prima edizione di Padova Bike City, il festival diffuso dedicato alla bicicletta che sarà a Padova dal 16 al 22 settembre, è già molto ricco.

Padova Bike City

Manca solo una settimana alla scadenza dei termini (31 luglio) per proporre eventi a tema: ogni appassionato, associazione, realtà sportiva, culturale o commerciale della città potrà partecipare: Padova Bike City è infatti un palinsesto di eventi, promosso dal Comune di Padova, animato e organizzato dal basso. Da sempre Padova celebra la Settimana europea della mobilità sostenibile e Padova Bike City diventerà, in tal senso, non solo una festa, ma anche un’occasione di confronto e di crescita, anche per ragionare su un’idea di città pulita e green, vicina al benessere delle persone. Un’intera settimana, dal 16 al 22 settembre, dedicata al mondo della bicicletta in tutte le sue forme: a chi la usa per spostarsi, per giocarci, per andare incontro al vento, per disegnare nuovi itinerari rispettosi dell’ambiente, per restare in forma. Chiunque può partecipare, dall’associazione di quartiere che vuole proporre una pedalata al negozio che ha pensato a un aperitivo con sconti per chi arriva in bici e anche al singolo che ha un progetto per le bici a Padova e lo vuole presentare. Tutti sono benvenuti a Padova Bike City, un progetto che trae la sua ricchezza proprio dal fatto di essere frutto di collaborazione tra realtà diverse. In programma già molte iniziative, tra cui il giro di Padova, alla scoperta della street art, fatto con le Brompton, le celebri biciclette pieghevoli inglesi, oppure il raduno delle biciclette cargo o le proiezioni di film, solo per citarne alcuni. Padova Bike City è organizzata in contemporanea con Milano Bike City che, alla seconda edizione, è già divenuta un riferimento per città. Per una settimana Padova si animerà dunque con una serie di iniziative dedicate alla mobilità sostenibile e alla bicicletta. Domenica 22 settembre, in occasione della Domenica sostenibile, tutti nelle piazze del centro storico trasformate in un grande “villaggio delle biciclette”: una Padova davvero a misura di bici, con stand, esposizioni, incontri, gare, musica e workshop.

Come partecipare

Chiunque può partecipare a Padova Bike City organizzando un evento ciclistico di qualsiasi genere o un'attività rivolta ai ciclisti o ai potenziali ciclisti. A questo link trovate i moduli per aderire. Si può partecipare a Padova Bike City anche come sponsor: trovate tutte le info a questo link. Per ulteriori informazioni: info@padovabikecity.it.