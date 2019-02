Park Prandina, le associazioni fanno quadrato: importante riunione tra i sei presidenti locali

L’incontro è fissato per le ore 13 di lunedì 25 febbraio. Luogo: la sede dell’Ascom, in piazza Bardella. Ed è destinata a far "rumore": Patrizio Bertin, presidente della Confcommercio di Padova, riunirà attorno ad un tavolo i presidenti di Appe, Confesercenti, Acc (Associazione Commercianti del Centro), Confartigianato e Cna (Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola e media impresa) per cercare di smuovere lo stallo venutosi a creare riguardo all'ex Prandina.

La riunione

Spiega lo stesso Bertin: «Con i colleghi, che mi hanno tutti confermato la piena disponibilità, condivideremo una sorta di “road map” per uscire dall’impasse della ex Prandina. L’obiettivo è quello di chiudere la riunione con un’idea molto concreta che possa essere poi sottoposta al sindaco Giordani e al vicesindaco Lorenzoni in modo così da superare la fase della contrapposizione per avviare quella delle soluzioni».

Convinti che sulla questione ci si sia impantanati più per questioni “di bandiera” che non di sostanza vera e propria, i presidenti delle associazioni di categoria, in questo modo, intendono ribadire il loro impegno in favore di un progetto complessivo di città.