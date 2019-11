Ex Rinascente, Tabacchi: «Riaprirà nel 2020, e al piano terra ospiterà da 5 a 7 singoli negozi»

«Nei prossimi giorni verrà montato un ponteggio per la realizzazione di alcuni lavori propedeutici». Tutto parte da questa frase di Antonio Bressa. E porta ad altre succose novità: l'ex Rinascente inizia a riprendere "vita".

Spiega l'assessore Bressa: «Il ponteggio non avrà teloni o tubi innocenti ma verrà realizzato con materiali di pregio adeguati al luogo. Verranno effettuati dei rilievi sulla facciata, il che vuol dire che probabilmente siamo vicini alla definizione del progetto definitivo. Questo è decisamente un segnale positivo, Padova si dimostra una città in movimento».

Una notizia che ha subito "solleticato" la curiosità dei cronisti presenti a Palazzo Moroni, tanto da chiamare Guglielmo Tabacchi, proprietario dello stabile. Il quale si dimostra sin da subito cortese e disponibile, spiegando: «Confermo che verrà montato un ponteggio, perché non vogliamo lasciare tutto spento così com’è adesso. La nostra idea è quella di mettere un cartellone per la Città della Speranza, vediamo». E poi arriva l'importante annuncio: «Tranqulli, a Natale 2020 l'ex Rinascente sarà già aperta. Questo è il momento più delicato perché continua la ricerca dei clienti, ognuno dei quali ha le proprie esigenze». Infine, le indiscrezioni: «Il piano terra e il primo piano sarà occupato da negozi, indicativamente da 5 a 7 con ognuno le proprie vetrine affacciate sul Liston, su piazza Garibaldi o via Pietro Fortunato Calvi. Che tipo di negozi? Il target sarà giovane, ma siamo davvero ancora al momento dei singoli accordi in cui bisogna mettere d'accordo tutti». Chiusura sugli altri due piani (si vocifera che all'ultimo possa insediarsi un ristorante): «Stiamo cercando di capire cosa fare». Sarà tutto ancora spento, ma qualcosa all'ex Rinascente si muove...