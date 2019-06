Al via il “City camp” di Excelsior rugby e Oxford school: lezioni al mattino e allenamenti nel pomeriggio

Il rugby, sport molto diffuso anche qui in Veneto, nasce in Inghilterra quasi duecento anni fa. E ora a Padova il legame tra la pallovale e la lingua inglese si arricchisce di una nuova collaborazione. L’Excelsior Rugby 1929, infatti sarà sponsorizzato dalla “Oxford School”. La scuola sponsorizza già dal 2015 la squadra di touch-rugby, (il cosiddetto Rugby a Tocco) della stessa associazione, e la crescita ed evoluzione di questa cooperazione con la squadra di rugby maschile è stata positivamente accolta e sostenuta dall’Amministratore Delegato James Grant.

Un rapporto consolidatosi nel tempo

«Siamo sempre entusiasti di far parte e relazionarci con le comunità e realtà locali, e quale modo migliore di farlo se non tramite il rugby?» ha affermato l’inglese, lui stesso ex-ala del rugby. «Nel passato molti nostri insegnanti hanno rappresentato l’Excelsior in diversi ruoli, diventarne sponsor si presenta quindi come conseguenza naturale di un rapporto consolidatosi nel tempo. Speriamo di mantenere un forte legame con il club dentro e fuori del campo così come all’interno e all’esterno dell’aula».

Il “City Camp”

La partnership Oxford-Excelsior comincerà questo mese con il via del primo “City Camp”, un centro estivo per ragazzi dai 7 ai 13 anni. Con gli spazi e le aule della parrocchia di Santa Giustina come sede, il centro estivo prevede attività in lingua inglese durante la mattina e allenamenti di rugby nel pomeriggio.

Lezioni e allenamenti

Le lezioni saranno naturalmente svolte da competenti insegnanti madre lingua, mentre gli allenamenti saranno gestiti da esperti allenatori e giocatori dell’Excelsior Rugby. Sono già aperte le iscrizioni per il “City camp” che comincerà il 24 giugno e si protrarrà per 3 settimane, per ulteriori informazioni basta consultare il sito web dell’Oxford School di Padova o chiamare durante gli orari di ufficio allo 049656180.

Info web

https://oxfordschool.com/padova/2019/04/18/summer-city-camp-2019/

https://www.facebook.com/oxfordschoolpadova/

https://www.facebook.com/Excelsior-1929-Rugby-180892558920372/