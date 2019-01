Padovano alla ricerca dell’amore in tv: sarà tra i concorrenti di “Take Me Out” su Real Time

In totale trenta ragazzi che dopo una delusione d’amore hanno deciso di rimettersi in gioco. Tra loro anche Fabio Daniele da Saonara che sarà fra i protagonisti del programma “Take me out – Esci con me” in onda dall’8 gennaio su Real Time alle ore 21.10. Il padovano sarà in tv dalla terza puntata, il 22 gennaio. Rispetto alle precedenti edizioni i ruoli si invertiranno e saranno appunto i maschi a dover sceglier l’anima gemella, aiutati e consigliati da Katia Follesa, la nuova conduttrice.

Chi è Fabio Daniele?

«Venticinque anni, sono modello, freelance e barista. Mi muovo tra Milano, Roma e ovviamente le mie città: Padova e Venezia, sono originario di Saonara. Un’esperienza divertente che nella vita non avrei mai pensato di fare, ma la simpatia e la professionalità della redazione mi hanno convinto». Per chi volesse scoprire qualcosa in più, su Instagram lo si trova come Fabio Thiago Daniele.

Come funziona il programma

Entrano in studio i ragazzi e si posizionano dietro a una consolle con una luce accesa, che si può spegnere dall’unico tasto presente nella postazione. A quel punto l’aspirante single si presenta uscendo da un ascensore. In totale sono quattro i round a disposizione per piacere ad almeno uno dei ragazzi. Se la ragazza non piace? Si preme l’interruttore e ci si spegne.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Il meccanismo

I vari passaggi sono: ingresso in studio della single, la clip di presentazione per raccontarsi, i commenti su di lei di amici o parenti o un’esibizione da solista. Se alla fine di questi tre round i ragazzi che hanno deciso di conoscerla saranno più di due, sarà la single a scegliere chi portare con sé fuori dallo studio per un appuntamento nella take me house. Nell’ipotesi in cui la single non ottenga consensi, si avrà la situazione del blackout: nessuno dei ragazzi vuole uscire con lei.

Fabio riuscirà a trovare l’amore?

Non resta che aspettare la messa in onda e seguire le varie puntate per capire se Fabio Daniele, dal 22 gennaio, sarà colpito, oppure no, dalla freccia di cupido. Primo appuntamento con la trasmissione alle ore 21.10 su Real time, canale 31.