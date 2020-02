Fare bene per stare bene: un tavolo mette insieme salute, sport e benessere

Sarà l’auditorium dell’Orto botanico il palcoscenico del primo evento organizzato dal Tavolo Salute, Sport e Benessere, uno dei 7 Tavoli di lavoro avviati nell’autunno del 2019 dal Csv per Padova capitale europea del volontariato 2020.

Tavolo

Il Tavolo Salute, Sport e Benessere, di cui sono coordinatori Fabio Toso (Direttore Generale della Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS) e Marco Illotti (Presidente del Centro Sportivo Italiano di Padova), richiama le indicazioni dell’Obiettivo 3 dell’Agenda ONU e si è attivato con il primo incontro ad ottobre, dopo aver raccolto le numerose adesioni ed idee di tutti i volontari presenti. Al Tavolo hanno partecipato attivamente oltre 50 persone, tra rappresentanti di associazioni, cooperative sociali, enti del Terzo Settore e istituzioni.

Bisogni

«Il Tavolo Salute, Sport e Benessere – spiega il Dott. Fabio Toso - è stata ed è una grande opportunità di conoscenza e di relazione inclusiva con tutte le varie Associazioni. Il primo incontro, infatti, è servito a conoscere le varie Associazioni che hanno illustrato la loro attività e i progetti . Partendo quindi da bisogni e risposte presenti sul territorio, e analizzando best practices già attivate dalle stesse Associazioni, il Tavolo ha messo in rete chi si prende cura delle persone con bisogni potenziando quindi la portata della risposta stessa. Da qui l’idea di ricreare delle vere e proprie attività ed eventi che fossero delle best practices di volontariato da poter presentare all’intera cittadinanza e che fossero quindi il frutto dell’operare insieme, del fare il bene per stare bene».

Auditorium

Il Tavolo ha deciso di restituire il lavoro alla Città con il Convegno “Fare il bene per stare bene” che si terrà nella mattinata di sabato 22 febbraio all’Auditorium dell’Orto botanico (via Orto botanico, 15) dalle ore 9.30. Saranno approfondire gli aspetti scientifici legati alla tematica della salute e dello sport, grazie a due interventi autorevoli, e la tematica del benessere verrà rappresentata dalle esperienze concrete di best practices, incontrando e relazionandosi direttamente con il territorio. Infine saranno presentati alla cittadinanza il percorso fatto e le attività programmate per il 2020.