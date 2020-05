Questi matrimoni s'hanno (finalmente) da fare: oggi sposi a Palazzo Moroni

«La gente si sposa, ha voglia di sposarsi ed è tornata a sposarsi». Il volto è giustamente coperto da una mascherina, ma sotto di essa si intravede il sorriso gioioso dell'assessora Francesca Benciolini. Perché "Fase 2" vuol dire anche "matrimoni". E neanche pochi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Matrimoni

Sono stati cinque, infatti, i matrimoni celebrati con rito civile nella giornata di sabato 23 maggio a Palazzo Moroni, per la precisione in sala Livio Paladin. E saranno state le settimane di attesa - trattandosi di nozze che avrebbero dovuto svolgersi in piena pandemia - e di lockdown, ma a giudicare dal video la gioia degli sposi e degli invitati è davvero tantissima. Perché tornare a fare festa tutti insieme è davvero magnifico...