Plateatici, pubblicata l'ordinanza sindacale: previsti importanti ampliamenti e nuove occupazioni

«L'ordinanza del sindaco è stata pubblicata ed entrerà in vigore lunedì 18 maggio insieme alla riapertura di bar e ristoranti». Ad annunciarlo tramite la propria pagina Facebook con una diretta streaming è Antonio Bressa, assessore alle attività produttive e commercio, il quale si riferisce all'ampliamento dei plateatici già esistenti per bar e ristoranti di Padova e alle nuove occupazioni di suolo pubblico.

Ordinanza

Si tratta dell'ultimo passaggio dopo la firma nei giorni scorsi dell'accordo con la Soprintendenza. E l'assessore Bressa spiega nel dettaglio in cosa consiste: «Prevede per chi ha già un plateatico di poterlo ampliare fino al 50% in più rispetto alla dimensione attuale fatta salva la possibilità comunque di arrivare anche fino al doppio della superficie interna di somministrazione ma viene data anche la possibilità a tutti i locali che un plateatico non ce l'hanno di trovare un modo per collocare sedie e tavolini anche in deroga rispetto alle regole che sono normalmente vigenti, ovviamente con alcuni paletti ovvero non occupare spazi privati o rispettare il codice della strada e la percorribilità pedonale. È un'opportunità importante per dare da un lato una possibilità a un settore che ha sofferto moltissimo e che deve ripartire in condizioni incerte e dall'altro ai clienti che possono avere spazi all'aria aperta in cui sarà più facile garantire il distaziamento sociale. Così facendo daremo una mano all'economia e alla salute della cttà. La procedura per l'ampliamento è semplificata, quindi non prevede le possibili lungaggini che normalmente ci sono in queste circostanze: basterà inviare una mail con la planimetria allegata per la richiesta di autorizzazione. Questi spazi pubblici saranno gratuiti fino al 31 ottobre». L'ordinanza completa è disponibile a questo link.