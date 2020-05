«Non fare il "mona", su la mascherina»: il "consiglio" della Provincia di Padova

Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova, è intervenuto con un videomessaggio per sensibilizzare i cittadini al senso civico e di responsabilità.

Il video

Un video che richiama a «non mandare in fumo mesi di sacrifici, a non mettere a rischio la salute di tutti, a non ipotecare il futuro». Un monito quindi all'uso della mascherina e a tutti gli altri dispositivi di sicurezza, perché «la mascherina non è una barriera al divertimento, ma la condizione necessaria per divertirsi. Stiamo cercando di rialzarci con fatica dall'emergenza Coronavirus, quindi la leggerezza e l’euforia nel poter riprendere la vita di tutti i giorni non deve diventare un atteggiamento irresponsabile. Colgo l’occasione per rivolgere un sentito ringraziamento al personale sanitario sempre in prima linea per la cura dei pazienti e a tutte le Forze dell’Ordine che continuano a vigilare per il rispetto delle regole nell’interesse del prossimo, di chi è più debole e della collettività». Di seguito il video integrale: