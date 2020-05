Fase 2: riaprono al pubblico undici spazi Enel nella provincia di Padova

Inizia la fase 2 anche per i cinquantasette Spazi Enel Partner del Veneto, di cui 11 in provincia di Padova, che sono tornati ad aprire le porte al pubblico. Per avviare la ripresa dell'operatività dei negozi, gli Spazi Enel partner del Veneto, in linea con le disposizioni normative previste per la Fase 2, hanno provveduto a riorganizzare gli ambienti all'interno dei punti vendita, predisponendo tutte le misure cautelative per garantire la massima tutela della salute e della sicurezza del pubblico e dei propri operatori.

Gli spazi

Negli 11 spazi Enel Partner della provincia, presenti a Padova (3 negozi), Camposampiero, Monselice, Albignasego, Piove di Sacco, Villafranca Padovana, Abano Terme, Este e Cittadella, i clienti potranno richiedere l’attivazione o la modifica di contratti luce e gas, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 13 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia. Inoltre saranno a disposizione i nuovi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro. All'interno dei negozi, dove si potrà accedere solo se muniti di guanti e mascherina, gli ingressi saranno scaglionati garantendo il distanziamento tra le persone. Ogni punto vendita è provvisto di dispenser di gel disinfettante per la sanificazione delle mani dei clienti. All'interno dei negozi sono inoltre previsti interventi di pulizia aggiuntivi, mediante igienizzazione giornaliera e sanificazione. Indirizzi e orari sono consultabili sul sito di Enel: www.enel.it/spazio-enel