Favaretto & partners: la "nuova via della seta" passa anche dal design

Quello fatto in questi 45 anni dallo studio padovano di design Favaretto&Partners è stato un vero e proprio giro del mondo, culminato con l’apertura di una ‘Nuova Via della Seta’ verso oriente. Dal Canada alla Cina, passando per la Corea del Sud e il Brasile.

Since 1973

Fondato nel 1973 dall’ Arch. Paolo Favaretto, festeggia in questi mesi un compleanno speciale. E’ stato tra i primi in Italia ad attivare rapporti di lavoro all’estero, collaborando con prestigiose aziende in Nord America, Europa ed Asia. Sono oltre 500 i prodotti disegnati dalla Favaretto&Partners che hanno ottenuto più di 100 riconoscimenti e premi internazionali. «Crediamo profondamente nell’internazionalizzazione. La nostra mission è usare un linguaggio di prodotto universale, semplice, comprensibile ma innovativo. La Cina è stata una vera e propria sorpresa, i primi viaggi risalgono a sette anni fa e la crescita in termini di rapporti commerciali è stata continua», dichiara Francesco Favaretto che ora dirige lo studio: «I cinesi nel nostro campo, differentemente da quello che si pensa, sono alla ricerca costante dell’originalità. Voglia di conoscere, scoprire e sperimentare sono una costante. Sono particolarmente affascinati dalla professionalità delle nostre imprese artigiane e in questi anni sono nate delle collaborazioni interessanti tra la Cina e il nordest».

Attività

Nel corso del tempo l’attività dello studio si è ulteriormente estesa ed oggi abbraccia vari ambiti della progettazione, dal disegno industriale al digitale.

Nel settore del product design si è specializzato nella progettazione, prototipazione e industrializzazione di arredi per l’ufficio, sedute tecniche, il contract e sistemi per collettività. Il 45esimo anno di attività è stato l’occasione giusta per fare un bilancio di quasi mezzo secolo di vita e lavoro. Lo studio registra diritti d’autore per più di mezzo milione di euro all’anno: «Da sempre investiamo e crediamo nelle persone. A Toronto e Shangai abbiamo dei collaboratori incaricati di sviluppare le rispettive aree territoriali. Abbiamo l’ufficio aperto praticamente 24 ore su 24” precisa Favaretto.

Via della Seta

«In questi ultimi anni abbiamo aperto una nostra personalissima ’Nuova Via della Seta’. Lo scambio – racconta il designer padovano - è stato proficuo sotto il profilo commerciale e culturale e abbiamo rinsaldato la fitta rete di rapporti che ci lega al mercato orientale. Le collaborazioni con aziende conosciute e prestigiose come la SUNON, prima azienda cinese del settore in termini di fatturato, con cui abbiamo già lavorato a trenta prodotti e la FURSYS, primo gruppo coreano nel mondo dell’arredo, ci permettono di guardare con grande entusiasmo al futuro».

Mercato

«Per il mercato cinese e coreano siamo relativamente giovani e quindi maggiormente attrattivi – dice con ironia Favaretto, che poi precisa – non perdiamo però il nostro fascino con paesi che conosciamo molto bene. Negli Stati Uniti e in Canada continuano le pluridecennali collaborazioni con HAWORTH, GROUPE LA CASSE, mentre con grande soddisfazione posso annunciare una new entry di livello come Nienkamper»