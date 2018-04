Da FederPetroli le congratulazioni al neo presidente di CaRiPaRo Gilberto Muraro

Dopo la recentissima elezione di Gilberto Muraro a presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e l'elogio del sindaco Sergio Giordani, anche il presidente di FederPetroli Italia Michele Marsiglia si congratula con il neo eletto.

“Vivissime congratulazioni a Gilberto Muraro per la sua elezione alla presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo - queste le parole di Marsiglia -. Gilberto è una persona che stimo. Un amico e un banchiere come pochi. Le sue infinite cortesia ed eleganza sono risaputa, è una persona che si fa carico delle difficoltà delle aziende e anche con una sua supervisione personale cerca di aiutarle. In FederPetroli Italia né abbiamo più di una testimonianza. Sono poche le persone che si rendono disponibili, spesso le banche sono sotto accusa, con Gilberto invece si può dire che la Cassa di Risparmio del Veneto ha avuto un’immagine diversa”. Conclude Marsiglia: "L'augurio mio e di FederPetroli Italia va al nuovo presidente e a tutto il consiglio direttivo”.

Michele Marsiglia - presidente di FederPetroli