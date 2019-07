Grande festa al Parco "È Fantasia" per il Giocosport targato ACSI Padova

Si è svolta domenica scorsa la manifestazione Giocosport, all'interno degli spazi dell'associazione E' Fantasia - Mappaluna. Una grande festa conclusiva della stagione sportiva ACSI 2018/2019, nonché un'occasione per condividere momenti ludici, di formazione, di sport e cultura.

I tornei per i bambini

I bimbi si sono cimentati in tornei di Street Soccer, Beach Tennis, Badminton (volano), Pallavolo, Basket, Minigolf, Calciobalilla e Giochi Antichi. Questi ultimi hanno ottenuto un successo senza precedenti, ed hanno visto sfidarsi grandi e piccoli affascinati da queste novità distanti anni luce rispetto agli smartphone. L'elettronica è stata dimenticata per un'intera giornata. Si è svolto inoltre un corso di aggiornamento fiscale tenuto dal Dr. Zuppa, coadiuvato dal presidente ACSI Veneto, Rossano Nicoletto. L’assessore allo sport del Comune di Padova, Diego Bonavina, ha premiato bimbi e ragazzi presenti. Come da tradizione, che si ripete ad ogni evento organizzato da ACSI Padova, è stato piantato un nuovo albero col progetto WoW Nature. La manifestazione ha avuto il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova, oltre che della Regione Veneto, ed è stata organizzata dai Comitati ACSI Padova e ACSI Veneto che, visto il successo, riproporranno una seconda edizione sabato 27 luglio.