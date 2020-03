Festa d'Irlanda: ai Giardini dell'Arena da 14 al 17 marzo torna la grande kermesse

Da giovedì 12 a martedì 17 marzo i Giardini dell’Arena di Padova si accendono di verde con la Festa D’Irlanda, per sei giornate di eventi. Un appuntamento lungo una settimana, tra Birre tradizionali Irlandesi, Shop Corner con stand e prodotti, musica dal vivo e DJset, Area Street Food con specialità dolci e salate. Tutto in un'atmosfera magica. L’evento è a sempre a ingresso gratuito fino alle 20 offerta libera a partire dalle ore 20 per il resto della serata.

Il programma

Il festival andrà in scena il giovedì dalle 17 alla 1 di notte, mentre venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì dalle 11 del mattino all'1 di notte, con orario continuato a pranzo e a cena. Di seguito il programmadella settimana:

* Giovedì 12.03 - ore 21 circa: The Fireplaces full band in concerto

* Venerdì 13.03 - ore 21 circa: Jack'n'Pipes con cornamusa, chitarra e voce

* Sabato 14.03 - ore 19 circa: Presentazione dei libri "I Muri di Erin" (Edizioni Saecula) e "The Poppy& the Lily" (Urbone Publishing) + ore 21.00 circa: Il Bandarone con cornamusa, flauto, chitarra e voce

* Domenica - ore 18.30 circa: Sophie Liebregts& Valerio Vettori con cornamusa e arpa

* Lunedì - ore 18.30 circa: Aspettando San Patrizio con Willos' - irish folk music

* Martedì 17.03 - ore 18.30 circa: Saint Patrick's Djset