Festa di San Gregorio Barbarigo, oltre 250 preti della Diocesi alla celebrazione

Oltre 250 preti della Diocesi di Padova si sono ritrovati nella mattinata di martedì 18 giugno per la festa di San Gregorio Barbarigo, tradizionale appuntamento di incontro, di riflessione e di festa per i vari anniversari di ordinazione presbiterale.

L'incontro

Una mattinata densa, iniziata nel Teatro del Seminario, con un momento di preghiera guidato dal vescovo Claudio Cipolla e proseguita con un dialogo, guidato da padre Mauro Pizzighini, religioso dehoniano e parroco del Crocifisso, che ha visto parlare della propria esperienza e ministero mons. Giuseppe Lazzarotto, originario di Carpanè, in Valbrenta, vescovo da 25 anni e con alle spalle una lunghissima e densa esperienza nella diplomazia vaticana come nunzio in Iraq, Giordania, Irlanda, Australia, Israele; padre Roberto Nava, camilliano, parroco di San Camillo in Padova, comunità dove ha vissuto tutti i suoi “primi” 50 anni di sacerdozio e infine, don Gianluca Santini, parroco di Cristo Re in Padova, prete da 25 anni. Tre volti, tre storie, tre età della vita di un prete, tre esperienze diverse.

La celebrazione

La mattinata è poi proseguita nella chiesa del Seminario con la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Claudio. Un’occasione per rendere gloria al Signore, ha ricordato il vescovo, per i tanti anniversari festeggiati, ma anche per ricordare i confratelli che sono mancati nell’ultimo anno e per dare una sorta di benvenuto ai preti novelli. E allora ecco tre parole che il vescovo ha evidenziato. Parole che raccolgono «tre atteggiamenti importanti per costruire unità tra di noi», tre atteggiamenti da coltivare: speranza, pensando ai tre ultimi ordinati (don Pierclaudio Rozzarin, don Giovanni Casalin e don Marco Piva); fedeltà, pensando ai tanti anniversari significativi e memoria riconoscente, andando con il pensiero ai presbiteri e diaconi defunti negli ultimi 12 mesi. «Il nostro cammino - ha sottolineato il vescovo - è segnato da questa fedeltà alla vocazione che abbiano ricevuto. La memoria riconoscente ci avvicina a chi è stato fra noi e se mancassimo di speranza il nostro ministero ne risentirebbe. Dobbiamo ritornare a essere consapevoli della grandezza del ministero che il Signore ci ha donato e alimentare una costante relazione di dialogo con il Signore».

Gli anniversari

Nella festa di san Gregorio sono stati ricordati: