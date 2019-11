Assalto alle pasticcerie per i dolci di San Martino: dove acquistare il cavallo, l'oca o la spada

«E’ iniziata in questi giorni la “corsa all’acquisto” – rivela Federica Luni, portavoce del gruppo dei pasticcieri aderenti all’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE) – ai tipici dolci di San Martino che “occhieggiano” dalle vetrine delle pasticcerie di Padova e provincia. Una tradizione che negli ultimi anni si è sempre più diffusa, al punto da far diventare irrinunciabile l’assaggio di “cavalli, oche e spade”, dolci golosità dell’Estate di San Martino, soprattutto da parte dei più piccoli».

Cavalli, Oche e Spada

Forse il dolce più rappresentativo è il “Cavallo”, un friabilissimo dolce di pasta frolla dalla forma di San Martino a cavallo, ricoperto di puro cioccolato e glassa reale colorata, decorato con praline, caramelle e cioccolatini. Poi c’è l’“Oca”, dolce lievitato dalla farcitura di crema all’arancia a forma di pennuto. Infine, soprattutto nel Piovese, si trova la “Spada”, un dolce lievitato che, come leggenda narra, Martino usò per tagliare il suo mantello. La festa di San Martino è una ricorrenza celebrata in tutta Italia durante “L’estate di San Martino” ed è legata alla figura di San Martino di Tours ed alla tradizione che racconta di come Martino, soldato dell’impero romano, durante una ronda notturna nell’inverno del 335 divise il suo mantello con un mendicante seminudo. La tradizione di festeggiare San Martino risale a moltissimi anni fa ed inizia con la fondazione della chiesa dedicata a San Martino nel 1540.

Dove acquistarli

I dolci di San Martino si possono trovare nelle seguenti pasticcerie: Al Duomo, Padova - Antica Pasticceria, Campodarsego - Ballico, Padova - Breda, Padova - Carlo, Padova - Cuccato, Montagnana - Da Angelo, Selvazzano Dentro - Embasy, Ponte San Nicolò - Estense, Padova – Europa, Padova - Favalli, Montagnana - Gardellin, Curtarolo - Guariento, Padova - La Creme, Padova - La Piazzetta, Padova - Lazzarin, Monselice - Le Sablon, Padova - Marisa, Arzergrande - San Marco, Padova - Santa Croce, Padova.