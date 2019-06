Festival delle Piazza: grande successo per la prima serata organizzata da Appe

Parte con il “pienone” il Festival delle Piazze, la manifestazione canora e musicale ideata da APPE (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi) con il contributo e il patrocinio del Comune di Padova e la direzione artistica di Stefania Miotto. Spettatori della prima serata, che si è svolta sabato scorso in piazza dei Signori, alcune migliaia di persone, che hanno potuto ascoltare brani famosi (e anche qualche inedito), italiani e stranieri, interpretati dai giovani allievi della Daigo Music School.

Buona la prima

«È stata davvero una splendida serata – commenta Stefania Miotto – nella quale i cantanti in erba (l’età degli interpreti andava da 7 a 17 anni) hanno dimostrato le loro capacità, letteralmente entusiasmando il pubblico». Momento clou dell’evento è stato l’ingresso sul palcoscenico di Chiara Beltrame, in arte Cli, artista padovana nota per la sua partecipazione al programma televisivo “The Voice of Italy” su Rai 2 e per la sua battaglia pubblica contro l’endometriosi. «Possiamo dire “buona la prima” – dichiara Federica Luni, vice Presidente APPE – in considerazione della grande partecipazione di pubblico, nonostante i tanti altri eventi che si svolgevano in contemporanea, e l’organizzazione di una serata senza creare disagi ai residenti, visto il livello qualitativo della musica proposta e il fatto che abbiamo concluso la manifestazione alle ore 23, come previsto».

Evento itinerante

Il Festival delle Piazze è un evento itinerante che si sviluppa in più puntate: il prossimo appuntamento è fissato per giovedì 20 giugno in piazza del Duomo, dove sarà organizzata una serata di musica religiosa e lirica di alto livello. «Grazie alla presenza de I Musici Patavini – conferma Stefania Miotto – realizzeremo un evento di altissima qualità canora, durante il quale premieremo il Maestro Leopoldo Armellini, direttore del Conservatorio “Pollini” di Padova».