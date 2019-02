“Dai garage alle piazze”, FéMO porta a Padova i protagonisti dell’innovazione digitale

Dopo l’edizione pilota del 2018, quando nasceva per dare visibilità alle iniziative del rinnovato makerslab “PG Toselli 3.0”, da giovedì 7 a sabato 9 febbraio, l’ufficio Progetto giovani del comune di Padova organizza la seconda edizione di FéMO, il festival dell’espressione multimediale.

Conoscere quali saranno le tecnologie del futuro

La manifestazione torna al centro culturale altinate San Gaetano per tre giornate all’insegna dell’aggregazione digitale, con nuove collaborazioni, nuovi spazi e nuove suggestioni. “Dai garage alle piazze” è il tema scelto e questa seconda edizione vuole essere un’occasione per il grande pubblico di conoscere sempre più le tecnologie, le idee, i prodotti e, soprattutto, i protagonisti dell’innovazione tecnologica e digitale under 35. Una rassegna che, tra incontri, esposizioni, contest, performance e workshop vuole far conoscere e riconoscere il potenziale aggregativo dato dal desiderio di condividere competenze in ambito tecnologico e multimediale.

Le iniziative

Workshop, contest, performance, incontri ed esposizioni: la comunità digitale di Padova e dintorni esce dalle autorimesse, dai laboratori, dagli studi e dalle camerette per farsi conoscere e condividere le proprie competenze e produzioni in ambito tecnologico e multimediale. Un programma di iniziative aperto a tutti, animato dai giovani makers, digitalfabricators, performers, coders, videomakers della sempre più ricca rete di FéMO, scelti tra i candidati al bando di selezione.