Il Festival delle Piazze chiude in bellezza col Full Moon Quartet e Lorenza Mario

Si terrà giovedì 12 settembre, dalle 21 alle 23, la sesta e ultima serata della fortunata manifestazione “Festival delle Piazze”, un vero e proprio “contenitore musicale” ideato dall’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi (APPE), con il patrocinio ed il contributo del Comune di Padova. Dopo il grande successo delle prime cinque serate, che hanno animato altrettante piazze della Città, con diversi generi musicali (dalla lirica al pop), giovedì prossimo sarà protagonista un ricco palinsesto che verrà proposto dal Full Moon Quartet, capitanato dal soprano Stefania Miotto.

Centinaia di persone in piazza

«Il nostro repertorio – spiega la frontwoman – spazia dalle colonne sonore dei più grandi successi cinematografici, musical di Broadway, tango argentino e classici della musica latino americana, con una rilevanza alla musica italiana e, in particolare, napoletana». Oltre all’esibizione musicale, intitolata “Italian Rhapsody”, ci sarà spazio anche per la premiazione di un artista padovano che, negli anni, ha saputo distinguersi a livello nazionale e internazionale per capacità e professionalità, contribuendo ad elevare l’immagine di Padova nel mondo. L’iniziativa, infatti, oltre che carattere musicale e di intrattenimento, ha anche un risvolto culturale. «Sarà per noi un onore – dichiara la vice Presidente APPE, Federica Luni – premiare la poliedrica artista Lorenza Mario, che ha calcato i più importanti palcoscenici italiani e non solo, in veste di attrice, conduttrice, ma anche ballerina e cantante». La manifestazione, ad accesso libero, è co-finanziata dagli esercenti di piazza dei Signori, e ha lo scopo di proporre un evento di qualità, accattivante e divertente per il pubblico, senza essere di disturbo ai residenti, organizzato in una delle più belle piazze di Padova. «Ai primi cinque appuntamenti – conclude Federica Luni – hanno partecipato davvero tante persone e siamo certi che, anche giovedì prossimo, ci sarà il pienone ad applaudire l’esibizione del Full Moon Quartet e… chissà che Lorenza Mario non ci regali una sua interpretazione!»