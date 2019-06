Al via da Prato della Valle il Festival Show: nel cast Nek, Benji & Fede, Lo Stato Sociale, Shade e Federica Carta

Il 30 giugno comincia l’estate di Festival Show 2019 da Prato della Valle a Padova. La kermesse organizzata da Radio Birikina e Radio Bella & Monella che quest’anno raggiunge il traguardo dei vent’anni, sarà condotta da Anna Safronicik per la prima volta nelle vesti di conduttrice, insieme a Paolo Baruzzo, da sempre coordinatore del festival, che ogni anno incasella numeri da record.

Le stelle sul palco

Sul palco di Padova, tante le stelle che faranno brillare la città a partire da Nek, che sarà tra i protagonisti della prima tappa di Festival Show in attesa di calcare il palcoscenico dell’Arena di Verona e di intraprendere il tour nelle grandi città europee e principali teatri di tutta Italia. Ad arricchire il cast di questo attesissimo appuntamento inaugurale ci saranno Benji & Fede, il duo più popolare d’Italia che sta spopolando con la nuova hit “Dove e Quando” dopo un periodo di pausa dal mondo social e musicale, i cinque “regaz” de Lo Stato Sociale con la loro nuova “DJ di m****” feat. Arisa e Myss Keta Shade, il rapper, attore, doppiatore, freestyler e stand up comedian italiano, con uno stile ironico e irriverente che lo ha portato a diventare uno dei più importanti hit maker del momento che ha appena pubblicato il nuovo singolo “La hit dell'estate”, che ritroverà sul palcoscenico di Festival Show Federica Carta.

Altri artisti

Presenti anche Alessandro Casillo che ha vinto Sanremo Giovani nel 2012 e partecipato all’ultima edizione di Amici in cui è stato uno dei concorrenti più amati dal pubblico, che presenterà “Hasta Luego”, la splendida Bianca Atzei con il nuovo brano per l’estate “La mia bocca”, un mito della nostra canzone come Marcella Bella che presenterà il suo nuovo album per i 50 anni di carriera e il violinista di fama internazionale Alessandro Quarta, apprezzato durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo per la sua esibizione con Il Volo nella serata dei duetti e anche per la partecipazione allo spettacolo “Roberto Bolle & Friends” dove si è esibito in “Dorian Gray”, composto, arrangiato ed eseguito live insieme a Roberto Bolle. Sul palco ci saranno anche nuovi volti della musica italiana come la cantautrice Ylenia Lucisano, Soniko e i Leave The Memories, oltre che due degli artisti emergenti selezionati durante i Festival Show Casting: Kram da Reggio Calabria e Ellynora da Roma.

Le date

Dopo Padova, il palco itinerante proseguirà il suo percorso con altre 7 tappe dove si esibiranno gli artisti protagonisti della colonna sonora dell’estate italiana, per una nuova stagione di musica e divertimento! Il 6 luglio all’Isola dell’Unione di Chioggia (Venezia), il 25 luglio alla Spiaggia di Levante di Caorle (Venezia), il 1° agosto in Piazza Torino a Jesolo Lido (Venezia), l’8 agosto in Piazzale Zenith a Bibione (Venezia), il 20 agosto alla Beach Arena di Lignano Sabbiadoro (Udine), il 23 agosto in Piazza Ferretto a Mestre (Venezia) e il 7 settembre in Piazza Unità d’Italia a Trieste.