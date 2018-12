All'unanimità: ora alla guida della Fiera di Padova ci sono i soci pubblici

L'ultimo atto di un percorso di riorganizzazione avviato due anni fa dai soci: l’assemblea straordinaria di Fiera Immobiliare ha deliberato all’unanimità - presenti per il Comune l’assessore Andrea Micalizzi, per la Camera di Commercio Franco Pasqualetti e per la Provincia di Padova il presidente Fabio Bui - l’aumento di capitale fino a 65 milioni di euro grazie al conferimento, da parte del Comune stesso, degli immobili ad uso fieristico di sua proprietà in Via Tommaseo, valutati 31,5 milioni e da parte della Camera di Commercio di oltre 13 milioni di euro in contanti.

La decisione

La Provincia conferirà la quota proporzionale di aumento di capitale di sua competenza, circa 2 milioni di euro, entro il 31 dicembre 2019. Con questa operazione la proprietà dell’intero quartiere fieristico è adesso in capo a Fiera Immobiliare che dispone anche della liquidità necessaria a sostenere i progetti di rilancio e innovazione dell’attività grazie anche alla realizzazione del Centro Congressi (i cui pilastri portanti sono stati innalzati proprio in questi giorni) e al Competence Center che sarà creato in collaborazione con l’Università. Si sta completando in questo modo il disegno di rilancio della Fiera di Padova, che, ricordiamo, il prossimo anno compie un secolo di vita, in virtù di un progetto che punta a creare un vero e proprio polo di eccellenza nel quale si affiancano e si confrontano, attraverso Centro Congressi attività espositive di qualità, ricerca ed innovazione, con la stessa spinta ideale verso il futuro che 100 anni fa aveva inventato la formula della “Fiera dei Campioni” replicata poi per decenni in tutte le principali fiere italiane.