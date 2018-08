Flash mob nella Giornata per la prevenzione del suicidio: l'evento a sorpresa a Padova

Il 10 settembre alle 19 Telefono Amico Italia presenta un’iniziativa “flash” nelle città dove hanno sede i servizi di ascolto telefonico, tra cui anche Padova. Per il momento i dettagli dell'evento restano top secret, ma sui social e sul sito dell’associazione giorno dopo giorno sarà possibile avere maggiori dettagli su modalità, partecipazione, senso dell’iniziativa.

Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio

Sarà un evento “di piazza”, che vuole coinvolgere il grande pubblico: emozionale, immediato e piacevole, al ritmo di musica, dove tutti potranno essere coinvolti anche solo ascoltando. L'iniziativa vuole donare una veste nuova all'aperitivo del lunedì in occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio indetta dall’Organizzazione mondiale della sanità il 10 settembre. Firma il flash mob Telefono Amico Italia, l’associazione nazionale che costituisce il punto di riferimento per gran parte dei Centri di ascolto telefonico presenti sul territorio italiano. I volontari dell’associazione hanno infatti ideato un momento ad hoc da organizzare in un luogo simbolo di ognuna delle 20 città che ospitano un centro del Telefono Amico Italia.

L'importanza dell'ascolto

“Vogliamo ricordare a tutti - spiega la presidente nazionale Monica Petra - con una pausa di riflessione al ritmo di musica, come è possibile prevenire un fenomeno come quello del suicidio tristemente attuale, magari proprio chiamando Telefono Amico Italia e parlando, confrontandosi con una persona preparata ad ascoltare anche i pensieri di morte, senza giudicare, capace magari di dare il tempo all’aspirante suicida di riflettere su altre opportunità, di vedere la situazione con altri occhi. A volte è proprio la solitudine, l’incapacità di relazionarsi o di chiedere aiuto che sta alla base di questi gesti estremi. E a volte è proprio un estraneo, opportunamente preparato, che non conosce direttamente la situazione ad offrire un’altra via di uscita".

La storia del servizio

Dai dati dell’Oms emergono numeri impressionanti: 800mila suicidi ogni anno, in media uno ogni 40 secondi, mentre ogni 3 secondi si registra un tentativo di suicidio: in base a questi dati, nel 2020 si arriverà ad oltre un milione e mezzo di morti per suicidio. Non è un caso che a organizzare l’evento sia Telefono Amico Italia, associazione nata sulla scia del primo di Centro di emergenza telefonica sorto a New York nel 1906. Il servizio americano si chiama Save a Life ed è orientato alla prevenzione dei numerosi casi di suicidio che si verificano nella metropoli newyorkese. In Europa il servizio arriva dopo la Seconda guerra mondiale grazie a un pastore protestante di origine ungherese, Chad Varah, che fonda a Londra un servizio di prevenzione al suicidio chiamato The Samaritans Service. In Italia il servizio prende avvio nel 1967 e ha festeggiato lo scorso anno i 50 anni di attività.

L'evento

Per conoscere i dettagli di ogni città basta consultare social e sito nazionale dell’associazione www.telefonoamico.it oltre agli strumenti comunicativi che ogni centro di ascolto metterà a disposizione degli utenti, anche per conoscere dove avrà vita questo momento speciale e di coinvolgimento del grande pubblico. Per chi non potrà assistere di persona all'iniziativa sarà comunque possibile seguire la pagina Facebook dell’associazione dove verranno postati video e foto del flash mob dal Nord al Sud della penisola.