Un abbonamento mensile per mangiare a volontà al ristorante: la rivoluzione "FlatFood"

Un po' "all you can eat", un po' "carta fedeltà". Ma elevata all'ennesima potenza: le tariffe “flat” arrivano nel mondo della ristorazione.

L'offerta

Ordinazioni illimitate di piatti e bevande in menu, tutte le volte che si desidera, a fronte di un abbonamento mensile di 149 euro: è l’insolita proposta lanciata dal ristorante Weedoo di Limena (Padova) per rompere lo schema del conto legato al consumo e sperimentare nuove modalità di coinvolgimento dei clienti, abituali e nuovi. Il locale, noto nel territorio che lo ospita per il galletto alla brace, sperimenterà la pionieristica formula “FlatFood” per 6 mesi. L’abbonamento sarà rinnovabile a scelta del singolo cliente alla fine di ogni mese. Spiegano Luca Pellizzari, Alessandro Trentin e Girolamo Rossi, titolari dell'attività: «Ci ha intrigato l’idea di testare nella ristorazione ciò che da anni sta accadendo in settori della vita quotidiana dei consumatori come la telefonia, Internet, film e serie tv. La tariffa FlatFood si diversifica dall’ormai noto “all you can eat” puntando sulla reiterazione delle visite. Considerando che il ristorante è aperto 7/7 per 360 giorni all’anno, ci aspettiamo parecchio lavoro extra nei prossimi mesi. Uno sforzo che contiamo essere ripagato dalla partecipazione di persone che sposino il nostro spirito innovativo, tanto nell’offerta food quanto nell’esperienza ristorativa, e che desiderino partecipare con noi a quella che può diventare una piccola rivoluzione del settore».