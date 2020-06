Borgo Veneto: una coraggiosa florovivaista del posto sfida al Coronavirus

«Ripartiamo con un fiore» era stato lo slogan di Coldiretti Veneto per rilanciare il settore florovivaistico della nostra regione,dopo il bilancio negativo pesante imposto dal lockdown per l'epidemia sanitaria.

L'inaugurazione

A Borgo Veneto, nella località di Taglie, ricca di eccellenze ortoflorovivaistiche, la coraggiosa Roberta Rinaldo, ha fatto molto di più, investendo in un momento critico e trasformato la sua azienda florovivaistica in un vero e proprio Garden con svariate alternative alle richieste della clientela, con un occhio di riguardo al Wedding, un circuito utilizzato da italiani e stranieri per organizzare il matrimoni, feste importanti o semplici vacanze. Sabato è avvenuta l'inaugurazione alla presenza del Sindaco Sigolotto e del presidente di Coldiretti Padova,Massimo Bressan.