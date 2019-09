Sapori e tradizioni tra i casoni della Fogolana: al via la rassegna dedicati ai prodotti a km 0

Al via sabato prossimo, 14 settembre, la rassegna “Sapori e tradizioni tra i Casoni della Fogolana” di Codevigo, cinque appuntamenti autunnali dedicati alle tipicità a km zero dell’agricoltura padovana presentate dalle aziende di Coldiretti Campagna Amica Padova. Un viaggio a tavola per conoscere alcune fra le produzioni agricole di qualità più interessanti della nostra provincia, tipicità declinate in piatti gustosi e originali. Ad illustrare i dettagli più interessanti e le curiosità sui prodotti tipici saranno gli stessi imprenditori presenti alle serate. Ogni appuntamento sarà dedicato ad uno specifico prodotto e ai piatti saranno abbinate altre tipicità del territorio, fra cui il vino a marchio Doc o Docg e l’olio extravergine d’oliva dei Colli Euganei.

Le serate

La prima serata, sabato 14 settembre dalle 20, vedrà come protagonista il pesce d’acqua dolce e salata,allevato dalle aziende agricole padovane, la società Agricola Alissa e l’azienda Michele Cazzaro. Il menù presenterà diverse varietà di pesce fresco accompagnato da altri prodotti del territorio. Sabato 5 ottobre invece spazio al “novel food” con l’alga spirulina, nota per le sue proprietà benefiche e coltivata dall’a società agricola Serenissima proprio a Codevigo. Con l’occasione saranno proposti originali piatti a base di spirulina. Il 12 ottobre saranno protagonisti i cinque radicchi veneti, che accompagneranno l’intero menù. La nostra provincia detiene il record della produzione di tutti i 5 radicchi Igp veneti, a presentarli l’azienda agricola di Daniele Fincato. La rassegna prosegue il 19 ottobre con la patata americana dell’azienda di Silvia, Luigi ed Edoardo Girotto e il 26 ottobre con la zucca dell’azienda agricola di Benedetto Pozzato. Per informazioni e prenotazioni tel. 393 9089331, mail: info@casonifogolana.it

La sottoscrizione

Con l’occasione Coldiretti Padova promuove la sottoscrizione dell’iniziativa dei cittadini europei #eatoriginal “Scegli l’origine”, per ottenere dal Parlamento e dalla Commissione Europea l’etichettatura obbligatoria dell’origine di tutti i prodotti agroalimentari. Lo scopo della raccolta firme è quello di evitare la contraffazione e l’adulterazione di prodotti alimentari che possono rappresentare un grave rischio per la nostra salute, e tutelare le produzioni di qualità del made in Italy agroalimentare. L’indicazione di origine degli ingredienti sull’etichetta consentirebbe di prevenire le falsificazioni e le pratiche commerciali sleali che danneggiano la nostra economia.

Le cooperative

Situati nel Comune di Codevigo, i Casoni della Fogolana sono strutture dedicate alla promozione della sostenibilità, inserite nell'area Patrimonio Mondiale UNESCO “Venezia e la sua Laguna”. La magia del paesaggio lagunare è la destinazione ideale per una gita fuori porta rivolta a chi desidera godere di uno stile di vita lento, immerso a 360° nella natura selvaggia della Valle Millecampi, interagendo con le persone del territorio. La Cooperativa Terra di Mezzo, attraverso le sue proposte, punta a fare riscoprire, in chiave moderna, le tradizioni del passato, in un contesto tipico della campagna padovana del Novecento, dove si possono gustare i prodotti stagionali del territorio nella ristorazione semplice e genuina della Locanda, oppure ci si può perdere nell'ascolto degli uccelli e dei racconti delle guide naturalistiche che accompagnano semplici ma appassionate escursioni. Il programma dei Casoni della Fogolana prevede cene a tema, escursioni, concerti e rassegne culturali, eventi privati e aziendali, laboratori, corsi e molto altro. Per info e prenotazioni tel. 3939089331, web www.casonifogolana.it, mail info@casonifogolana.it.