Fondazione Irpea, inaugurato il nuovo pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità

Katia Maccarrone, sindaco del Comune di Camposampiero, e il consigliere alle politiche sociali Rosella Guin hanno inaugurato il pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità, acquistato con il contributo donato dall’Associazione Premio al Seminatore di Busiago lo scorso settembre.

La cerimonia

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente di Fondazione Irpea Armando Gennaro, il direttore Stefano Rizzo, il consigliere di Fondazione Irpea Margherita Miotto, il presidente del Premio al Seminatore Stefano Finco - accompagnato da una rappresentanza di Consiglieri del Comitato - il coordinatore del Centro diurno Fabiano Prevedello, il parroco della Parrocchia di S. Pietro e Paolo in Camposampiero Don Claudio Bosa e alcuni ospiti del Centro. Il mezzo - un Fiat Ducato da 9 posti totali di cui 2 riservati al trasporto delle carrozzine - permetterà a Villa San Francesco di assolvere tutti i servizi di accompagnamento dei 50 ospiti che attualmente frequentano i centri diurni. A seguito del lockdown, infatti, sono riprese le attività in sede e dal lunedì al sabato gli utenti Irpea hanno la possibilità di partecipare, divisi in gruppi da 5, a tutti i diversi incontri laboratoriali. Il pulmino avrà come base principale Villa San Francesco ma a seconda delle esigenze potrà essere utilizzato anche dalle altri sedi Irpea. Dichiara il presidente Armando Gennaro: «È con grande gioia che inauguriamo questo pulmino, e un grazie soprattutto a chi ci ha permesso di acquistarlo. È importante e significativo che in un periodo come questo ci siano ancora Associazioni che stimolano a fare il bene e che ci aiutano a svolgere il nostro compito. Da questo traguardo ripartiamo per nuovi obiettivi e nuove mete»

Fondazione Irpea

Fondazione I.R.P.E.A. (Istituti Riuniti Padovani di Educazione e Assistenza) è una delle più antiche e radicate realtà padovane del welfare. Ha sede in via Beato Pellegrino 155 a Padova e attualmente impegna 220 dipendenti a servizio di un’utenza di 1.500 persone, occupandosi di assistenza alle persone con disabilità, di educazione ed istruzione (nidi integrati, scuole dell’infanzia e primaria), formazione professionale con corsi diurni e pre-serali, residenze e ospitalità per studenti universitari, lavoratori o assistenza ospedaliera.