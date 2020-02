20 milioni di euro per progetti su immobili per persone non autosufficienti: arriva il via libera

Sta per chiudersi, con la completa distribuzione dei 20 milioni di euro previsti dalla legge regionale, la gestione del fondo per la concessione di finanziamenti a progetti di investimento per la realizzazione di interventi edilizi sul patrimonio immobiliare, pubblico o privato no profit, dedicato all’erogazione di servizi sociali o socio sanitari.

Con una delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla sanità e sociale Manuela Lanzarin, è stato dato il via libera definitivo a 21 progetti in altrettante strutture delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona per un valore complessivo di 15 milioni 437 mila 848 euro; e sono stati determinati i criteri per l’assegnazione dei rimanenti 4 milioni 562 mila 151 euro a progetti in graduatoria. L’ammissione di altre domande avverrà in rapporto alla piena sostenibilità finanziaria dell’intervento e al rispetto di un generale principio di equità tra gli ambiti territoriali. Spiega l'assessore Lanzarin: «In 3 anni la Regione ha concentrato 30 milioni di euro sugli immobili esclusivamente dedicati ai non autosufficienti, traducendo in risposte concrete le principali necessità provenienti dalla società civile e dalle famiglie. L’attenzione alla non autosufficienza è non solo una necessità reale in una società che invecchia sempre di più e dove aumentano anno dopo anno le cronicità, ma anche un segnale di civiltà verso i nostri anziani e le loro famiglie».

I 21 progetti, per i quali è già stata comunicata la disponibilità dei fondi ai richiedenti, sono i seguenti: