Fresco e Locale: il portale per la vendita on line diretta dal produttore al consumatore

In piena emergenza Coronavirus, al motto di #IoRestoAcasa, con la paura di affrontare anche un supermercato, è sorto #FrescoElocale. Si tratta di un’idea nata dalla società Soplaya che, grazie all’azienda “amica” MangioQui, ha creato una rete di produttori con la volontà di far “squadra” per affrontare con più serenità questo difficile momento causato dal Covid-19.

Vendita diretta

Gli spacci aziendali dei produttori diventano così dei piccoli mercati dei migliori prodotti, che si possono ordinare online, decidendo di ritirarli o riceverli a casa tua. Un’ottimo esempio di come un’emergenza sia diventata un’opportunità, riducendo al massimo gli spostamenti, seppur essenziali, delle persone. Sul sito www.frescoelocale.it è possibile acquistare questi prodotti genuini di piccoli artigiani locali, aiutando l’economia locale e riducendo la necessità di recarti in grandi negozi sovraffollati. Questo vuol dire che gli spacci aziendali dei produttori diverranno dei piccoli mercati dei migliori prodotti e che potrai ordinare online la tua spesa e decidere se ritirarla o riceverla a casa tua. La missione di Soplaya è da sempre quella di far conoscere le eccellenze enogastronomiche del territorio, valorizzare la freschezza e genuinità dei prodotti della nostra terra, aiutare i produttori locali e valorizzarne il lavoro. La vendita è dunque diretta tra produttore e privati cittadini. Allo stesso modo metodi di pagamento, gestione delle consegne e comunicazioni riguardanti gli ordini sono a gestione esclusiva dei produttori.

