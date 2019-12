Anche la polizia "Adotta un tetto" per i quattro zampe del canile: il gesto di cuore di Fsp

Un Natale all'insegna della solidarietà per la sezione padovana del sindacato di polizia Fsp, anche nei confronti degli amici a quattro zampe.

L'iniziativa

Il segretario regionale Luca Capalbo e il vicario regionale Maurizio Ferrara hanno promosso il sostegno della sigla sindacale alla Lega del cane che gestisce il canile di Rubano, uno dei più gradi della provincia, dove trovano riparo e affetto decine di animali abbandonati o recuperati dalla strada. La neonata collaborazione parte con il sostegno della campagna "Adotta un tetto", che con la donazione di 20 euro permette di contribuire alla sostituzione di un metro quadrato di copertura dei box, tutti in fase di rifacimento per dare un riparo più efficace da freddo, caldo e intemperie a cani e gatti. «Ci siamo ispirati alla massima di Indira Gandhi secondo cui “É tutto collegato. Quello che accade ora agli animali, succederà in seguito all’uomo”» spiegano i promotori «Lo spirito che muove noi del sindacato nel seguire i poliziotti è lo stesso che muove i volontari». I rappresentanti di Fsp hanno personalmente fatto visita al canile e incontrato la presidente Giovanna Salmistraro, decidendo di estendere la raccolta fondi a tutte le segreterie Fsp d'Italia «Affinché con un piccolo atto di generosità si possa dare un Natale felice ai nostri amici meno fortunati».

Come donare

Tutti possono contribuire alla campagna "Adotta un tetto" e sostenere il canile di Rubano. La donazione di 20 euro può avvenire di persona, su conto Paypal o tramite bonifico (anche postale). Per quest'ultima opzione ecco tutti i dettagli utili:

Iban IT71W0103012157000001610254

C/C postale: 13913355

intestazione: Lega Nazionale per la Difesa del Cane - Sezione di Padova

causale: “Fsp adotta un tetto”

Tutte le informazioni sono disponibili al sito del canile di Rubano