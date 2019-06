Sindacato Fsp contro disagi e suicidi tra gli agenti di polizia: «Non saranno mai soli»

Un incontro con personale medico e psicologi per sondare le possibili cause di disagio che affliggono i poliziotti in servizio e mettere in campo dei progetti di prevenzione, in particolare per supportare gli agenti e fare in modo che non si sentano soli. É l'iniziativa organizzata dalla segreteria regionale Fsp Polizia del Veneto, svoltasi mercoledì mattina nella sede del secondo Reparto mobile di Padova.

I protagonisti

Oltre alle autorità cittadine ha partecipato il questore Paolo Fassari che nel suo saluto iniziale ha sottolineato l'importanza delle tante iniziative organizzate dal sindacato nel supporto dei colleghi e degli iscritti. Sono poi intervenuti il dottor Cipriani, direttore centrale della sanità, il presidente dell’Ordine degli psicologi del Veneto Alessandro De Carlo e il consigliere Giulio Mazzocco, oltre allo psicologo della polizia Carlo Barbieri, al segretario regionale vicario Maurizio Ferrara e al segretario nazionale Valter Mazzetti.

Mai soli

Numerosi i partecipanti arrivati da tutta la regione. Il segretario regionale Mauro Armelao ha ribati la primaria importanza dell'affrontare i problemi e le sofferenze a cui i poliziotti possono andare incontro, con particolare riferimento al dramma dei suicidi tra le forze dell'ordine. Ribadito in questo senso l'impegno di Fsp nell'essere sempre in prima linea per far sì che i colleghi non si sentano mai soli di fronte alle difficoltà.