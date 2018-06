“Gallina alla diossina” sul monte Ricco: Piero Ruzzante invoca altri accertamenti nel Monselicense

“La giunta Zaia dovrebbe imparare ad ascoltare i cittadini che hanno a cuore la propria salute e la cura del territorio”. Non le manda a dire Piero Ruzzante, consigliere regionale di Liberi e Uguali. E tutto nasce da… una gallina.

Gallina... alla diossina

Per la precisione, una gallina prelevata sul monte Ricco e in cui “c'era diossina sopra i livelli d'azione previsti dall'Unione Europea”, come specifica lo stesso Ruzzante. Il quale prosegue: “Rispondendo alla mia interrogazione dell'8 febbraio, la Giunta regionale il 12 giugno ha confermato quanto già si sapeva. Le analisi risalgono a novembre, ma dopo aver riscontrato i valori di diossina nella gallina, la giunta Zaia non ha ritenuto di fare altri accertamenti nel Monselicense? E se li ha fatti, cosa aspetta a rendere pubblici i risultati? Stiamo parlando di possibile inquinamento in ciò che si mangia, si beve, si respira”.

“Date risposte a chi è preoccupato”

Il valore riscontrato, pur rientrando nei limiti previsti dal regolamento, supera il livello d'azione previsto dalle raccomandazioni CE/663/2014 dell'11 settembre 2014. Di conseguenza, come puntualizza il consigliere regionale di Liberi e Uguali, va intesa l'opportunità di intraprendere ulteriori azioni "al fine di stimolare un approccio proattivo volto a ridurre la presenza di diossina e PCBN diossina-simili. Bene ha fatto il Comitato Lasciateci Respirare a lanciare l'allarme, e a chi è giustamente preoccupato vanno date risposte: sono passati sette mesi dalle analisi sulla gallina, quanto bisognerà aspettare per escludere rischi di contaminazione?".