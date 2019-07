Una nuova gelateria firmata dall'eccellenza Daniele Dall’Antonia: nasce "Nonna Elsa"

Qualità, tradizione e ricerca sono i capisaldi che caratterizzano il lavoro di Daniele Dall’Antonia, già proprietario di "Nonno Piero" ad Albignasego inclusa da Gambero Rosso tra le migliori gelaterie d’Italia. Ora il mastro gelatiere dona al Padovano un altro negozio e come sede ha scelto Vigodarzere.

L'inaugurazione

Dall’Antonia, aderente a Confartigianato Imprese Padova, ha fissato l'inaugurazione per sabato 20 luglio. Nel punto vendita di via Aldo Moro 21, dalle 15 alle 21 e fino a esaurimento scorte si potranno assaggiare i tanti gusti in listino in modo gratuito. "Nonna Elsa" raccoglie e traduce l’esperienza della famiglia Dall’Antonia, attiva dal 1895 nel settore alimentare, di cui Daniele porta avanti la tradizione guardando al futuro.

Varietà e genuinità

«L’obiettivo è dare vita a un prodotto sempre fresco, salutare ma soprattutto buono e naturale» spiega il gelatiere «La scelta dei prodotti sta alla base delle ricette che vengono studiate singolarmente per ogni gusto ed è orientata alla qualità e alla sostenibilità. Elemento base del gelato è il latte fresco di alta qualità da mucche italiane. Banditi gli additivi artificiali, come coloranti e addensanti, grassi idrogenati, margarine, aromi. Soluzioni a basso costo, ma dannose per il consumatore». Grande la varietà dei gusti, con materie prime Slow Food, prodotti a chilometro zero dei Colli Euganei e frutti rari. Un occhio di riguardo anche a chi non può assumere lattosio e uova: con polpa e buccia della frutta vengono realizzati cremosi sorbetti che variano durante l’anno, a seconda della stagionalità dei prodotti.