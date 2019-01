Incetta di titoli per i gelatieri Mezzalira e Zandonà. Gambero Rosso per "Golosi di Natura"

La gelateria "Golosi di Natura" di Gazzo Padovano è stata premiata con i “tre coni” del Gambero Rosso, Ciokkolatte invece stravinge il premio della critica al “Tiramisù talent show”. Non poteva concludersi nel modo migliore per i portacolori padovani la 40esima edizione del Salone Internazionale della Gelateria e della Pasticceria (Sigep) di Rimini.

Eccellenza "made in Padova"

L’annuale “Guida alle gelaterie d’Italia” di Gambero Rosso ha incluso per la terza volta consecutiva la gelateria dell’Alta tra le meritevoli dei “tre coni”, considerati al pari delle “tre stelle” nella ristorazione. Golosi di Natura, che aveva già conquistato il titolo di “Oscar mondiale di gelateria” al Mig di Longarone nel 2008 con il gelato al prosecco, rientra dunque tra le migliori 44 gelaterie d’Italia, di cui solo tre sono in Veneto (le altre sono a Verona e Mestre), su un totale di 37mila nel Bel Paese.

Una fusione tra gelato e cucina

«É un vero onore» ammette Mezzalira «la continua ricerca e sperimentazione in campo gastronomico di nuove ricette senza additivi e conservanti, legate alla stagionalità, al territorio, con un occhio di riguardo per il settore del wellness e continue fusioni tra gelato e cucina dimostrano che stiamo andando nella direzione giusta». Mezzalira è docente di gelateria alla Gelato Master School di San Marino e al “Master della cucina italiana”, scuola che vede la collaborazione anche dei fratelli

Raffaele e Massimiliano Alajmo all’Esac di Creazzo. «Sono in procinto di scrivere un libro» rivela lo chef glacier Mezzalira «ci sto lavorando da circa un anno con un amico e i tempi sono maturi per concretizzare l’opera. Non si tratterà del solito libro di ricette o di come impostare una gelateria, aprirò le porte del mondo del gelato sia a grandi che piccini, come ormai facciamo da dodici anni a Gazzo, dove invitiamo bambini dell’asilo e delle scuole medie per imparare a fare il gelato».

Il "Mokamisù" social fa il pieno di voti

Il maestro gelatiere Guido Zandonà (socio del dirigente Appe Lorenzo Zambonin) della gelateria Ciokkolatte di Padova ha vinto il premio della critica al “Tiramisù talent show”. La sua interpretazione del tiramisù in moka ha incuriosito la giuria tanto da ottenere l’en plein con tutti 10. Il nuovo dessert ribattezzato “Mokamisù” è caratterizzato da una forte interattività del cliente con il dessert perché è il cliente stesso che versa il caffè sopra il biscotto e poi lo mescola con il gelato, smontando pezzo per pezzo la caffettiera. È piaciuto molto poi il concept che invita il cliente a fotografare il piatto e a creare delle storie da condividere sulle piattaforme Facebook e Instagram.

Il maestro Guido Zandonà all'opera

Il nuovo titolo conferma la gelateria Ciokkolatte al vertice nazionale, dopo quello di Miglior gelateria d’Italia nel 2015, la conquista del Terme Delice nel 2016, il primo posto nella sezione pubblico allo Sherbeth Festival di Palermo nel 2017 e la menzione come miglior granita innovativa ad Acireale nel 2018, successi che spingono Zandonà a esplorare sempre nuovi confini, anche nelle lezioni che abitualmente tiene all’istituto alberghiero Almerico da Schio di Vicenza nel formare, nell’ambito dell’arte fredda, le future leve della ristorazione berica e patavina.