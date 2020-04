Genocidio armeno, l'omaggio del Comune di Padova nel 105esimo anniversario

É stata una cerimonia ristretta, in osservanza delle normative per contrastare l'attuale epidemia, ma il Comune di Padova ha tenuto a rendere omaggio alle vittime del genocidio armeno.

La cerimonia

Una ricorrenza che a palazzo Moroni viene celebrata ogni anno e che si è svolta venerdì mattina. Il sindaco Giordani ha raggiunto il bassorilievo bronzeo apposto all'esterno della sede comunale, deponendovi una corona d'alloro. Un gesto simbolico affinché la memoria del milione e mezzo di vittime innocenti non vada mai perduta. A partire dal 24 aprile 1915 l'impero Ottomano si macchiò di crimini orrendi, con deportazioni e massacri perpetrati per mesi nei confronti del popolo armeno dai Giovani Turchi. Atti che interessarono l'intera Armenia occidentale e che anche negli anni recenti si sono scontrati con l'atteggiamento negazionista in primis da parte del governo turco.