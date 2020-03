Stop agli appalti: Alì gestirà direttamente la logistica dei magazzini, 160 assunzioni

Gestione diretta e 160 lavoratori assunti. Stop al precariato, condizioni economiche migliori e un servizio più efficiente. Sono le basi dell'accordo stipulato nelle ultime ore da Alì Supermercati e dalle sigle sindacali. L'intesa riguarda il settore logistico poiché d'ora in avanti Alì gestirà senza più appalti e intermediazione di ditte esterne la logistica del magazzino di via Olanda.

L'accordo

La firma è il risultato di un percorso iniziato tre anni fa con l’apertura e la gestione diretta del nuovo magazzino di via Svezia. Scelta questa che ha dato risultati positivi in termini di serenità dei rapporti con i lavoratori, nonché di efficienza organizzativa e produttiva. Il primo e più visibile risultato è l'assunzione a tempo indeterminato dei 160 lavoratori attualmente occupati alle dipendenze della società appaltatrice. «Siamo soddisfatti dell’importante lavoro svolto in sinergia con i sindacati per concludere questo accordo. Ci abbiamo creduto e con un gesto di grande responsabilità abbiamo deciso di gestire direttamente il ciclo della logistica della nostra distribuzione, convinti che la stabilità occupazionale e il benessere dei nostri collaboratori siano lo strumento privilegiato per migliorare ancora di più il servizio ai nostri clienti» afferma Gianni Canella, vicepresidente di Alì Spa.