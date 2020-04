Già consegnati 800 buoni spesa a Montegrotto Terme

Ottocento buoni spesa da 20 euro ciascuno già consegnati a cittadini di Montegrotto terme e ora gli uffici dell’Amministrazione sono pronti ad accogliere il nuovo giro di richieste per i buoni che avranno valore nei prossimi 15 giorni.

Donazioni

«Le famiglie in difficoltà economica - spiega l’assessora al Sociale Elisabetta Roetta - si rivolgano ai servizi sociali del Comune perché gli aiuti possono essere diversi. Grazie alle donazioni che stiamo ricevendo il banco alimentare è in grado di aiutare non solo le 40 famiglie abitualmente seguite ma anche gli altri cittadini in difficoltà». In particolare il Centro aiuto per la vita di Abano ha donato 48 pacchi generi alimentari (confezioni di pasta, biscotti, tonno, fagioli, olio, riso e latte) che sono già stati distribuiti e attraverso la Caritas diocesana sono in arrivo anche donazioni da parte di Interspar ed Eurospar.

Campagna

Per i cittadini in difficoltà il Comune di Montegrotto Terme ha avviato la campagna “Montegrotto noi ci siamo”. Per chiedere informazioni o sostegno è possibile scrivere una mail a noicisiamo@montegrotto.org oppure 049 8928770 oppure 049 8928772 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Richiesta

Tutti i cittadini di Montegrotto Terme possono presentare richiesta per ricevere i buoni spesa se hanno una giacenza nei conti correnti bancari o postali propri o del proprio nucleo familiare inferiore a 5.000 euro, se hanno risorse finanziarie (non solo redditi) del nucleo familiare per l’ultimo mese precedente inferiore all’importo dell’assegno sociale (498,15 per una sola persona; 996,30 per un nucleo di due persone; 1.494,45 per un nucleo di tre persone; 1.992,6 per un nucleo di quattro o più persone). Per la richiesta è necessario autocertificare questi requisiti con l’apposito modulo scaricabile dal sito internet del Comune www.montegrotto.org.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.