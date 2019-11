Ascom Padova: il padovano Giancarlo Reverenna nuovo presidente di Fiavet Veneto

Giancarlo Reverenna, titolare dell’agenzia Jockey Viaggi di Treponti di Teolo, è il nuovo presidente di Fiavet Veneto, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo aderente a Confcommercio. L’elezione di Reverenna, rappresentante Ascom, è avvenuta lunedì a Venezia dove l’assemblea ed il consiglio di Fiavet Veneto hanno provveduto al rinnovo delle cariche associative, rinnovo che ha visto anche l’elezione, in qualità di vicepresidente , della veneziana Silvia Russo.

Il futuro di Ascom

«Fiavet Veneto – ha detto il neopresidente Reverenna – crescerà ancora e sarà pronta per sostenere le nuove sfide che il mercato porrà alle agenzie di viaggi». Con Reverenna, nel nuovo consiglio, sono stati eletti anche i padovani Antonio Piccolo dell’Antoniana Viaggi e Alberto Benini di Do.It Viaggi. «Ci tengo a sottolineare – ha evidenziato Reverenna - come il consiglio risulti rinnovato per oltre il 50%. Questo ci darà nuova energia per realizzare un programma ambizioso che potrei riassumere in tre obiettivi principali: dare ai colleghi il supporto di un forte sindacato d’impresa; lottare contro l’abusivismo e, attraverso tutta una serie di commissioni “ad hoc”, valorizzare le singole “settorialità” del comparto». In chiusura di riunione l’assemblea ha ringraziato il presidente uscente, il veronese Renato Bellomi, per l’importante attività svolta in questi anni.