Grande successo per il debutto viennese del giovane direttore padovano Giancarlo Rizzi

Grande successo per il debutto viennese del direttore d'orchestra Giancarlo Rizzi, padovano d'adozione. Il Faust di Gounod, uno dei titoli più amati del repertorio operistico, con una messa in scena originale di Nikolaus Habjan trionfa nella stagione del Theater an der Wien a Vienna, applausi scroscianti e standing ovation alla prima del 1 ottobre. Le repliche, previste fino al trenta ottobre hanno già registrato il tutto esaurito.

La carriera

Giancarlo Rizzi da della partitura una lettura infuocata e drammatica...l'orchestra leggera, il suono trasparente e brillante mostrano la musica di Gounod dal suo lato migliore" così scrive il Kleiner Zeitung. Il Theater an der Wien è una delle istituzioni liriche più antiche e importanti d'Europa, è stato il teatro di Mozart, il teatro dove Beethoven abitava e dove ha dato la prima delle sua grandi sinfonie e attualmente è uno dei punti di riferimento per gli spettacoli d'opera a livello mondiale. La messa in scena di Habjan, con le sue incredibili e gigantesche marionette, danno nuova vita alla musica di Gounod creando uno spettacolo unico e mai visto nei teatri d'opera, in una totale simbiosi con la parte musicale. Giancarlo Rizzi, si forma in Italia con gli studi di pianoforte e composizione al conservatorio di Verona e con studi di direzione prima a Milano e poi alla Sibelius Academy di Helsinki, uno dei centri più importanti a livello mondiale per completare la sua formazione con Lorin Maazel presso il suo esclusivo masterclass negli stati uniti. Molto attivo nel panorama culturale cittadino, in estate ha diretto l'Orchestra di Padova e del Veneto a palazzo Zuckermann. Nella prossima stagione è atteso il suo debutto al Rossini Opera Festival di Pesaro.