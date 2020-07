Giordani e la campagna multilingue di prevenzione al Covid19

Il sindaco Sergio Giordani oltre a ricordare ai cittadini che l'emergenza non è finita spiega quali azioni sta mettendo in campo il comune nella lotta alla diffusione del virus. Tra questi anche migliaia di volantini in inglese, arabo, francese oltre che in italiano con i punti fermi della prevenzione