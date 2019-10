Comune: oggi la Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze.

Il Comune di Padova ha aderito alla Giornata Internazionale delle Bambine e delle Ragazze e al Manifesto “Indifesa – per un’Italia a misura delle bambine e delle ragazze”, proposti dalla Fondazione Terre des Hommes Italia Onlus, da oltre 50 anni impegnata nella protezione dell’infanzia.

Svanteggi e discriminazioni

Lo scopo è quello da un lato di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione di grande svantaggio e discriminazione in cui bambine e ragazze si trovano a vivere in molte parti del mondo (minore accesso all’istruzione, ai diritti, all’assistenza medica, alla violenza e sfruttamento sessuale e molto altro), dall’altro di stimolare la diffusione di una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza e della discriminazione di genere.

Le iniziative

Anche quest’anno verranno realizzate alcune iniziative simboliche come l’esposizione di uno striscione arancione, il colore ufficiale, alla Loggia della Gran Guardia e i profili social del Comune di Padova diffonderanno messaggi a tema e verranno colorati di arancione. Molte anche le iniziative per costruire momenti di socialità e aggregazione: in piazzetta Forzatè, dedicata lo scorso anno dall’Amministrazione ai diritti dell’infanzia, alle 17.00 verrà inaugurata la mostra di pannelli dedicata alla Convenzione dei Diritti dell’infanzia e ai giochi da cortile. Sempre in piazzetta saranno inoltre organizzate, a partire dalle 16.30 alcune iniziative di animazione per bambine e bambini in collaborazione con i CAT - Centri di Animazione Territoriale (truccabimbi, clown e bolle di sapone). Grazie all’Unicef verranno realizzati dei giochi di intrattenimento. L’Associazione PadovaDonne effettuerà invece dei reading di brani tratti da libri dedicati al tema.

Le iniziative rientrano nel progetto regionale Alleanze per la famiglia.