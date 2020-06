Pensieri e parole: giornata mondiale contro i disturbi del comportamento alimentare a Selvazzano

«Il 2 giugno 2020 è in programma la quinta Giornata mondiale dei disturbi alimentari. – afferma il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi – L’Associazione “Ali di Vita” con le numerose iniziative che organizza nel territorio da anni offre alla Cittadinanza la possibilità di conoscere a fondo questi disturbi che sono dei disagi profondi e che purtroppo spesso si trasformano in patologie di difficile cura. Ci tengo a ringraziare di cuore l’Associazione “Ali di Vita”, la Sua Presidente Loredana Borgato, Fabio Longato e tutto lo staff per il loro appassionato lavoro e notevole impegno a servizio della nostra Comunità. Nonostante il terribile periodo che stiamo vivendo continuano a tenere alta l’attenzione di tutti noi su un ambito così delicato e profondo che è, appunto, il mondo dei disturbi del comportamento alimentare. Parlarne, sensibilizzando le persone, significa già mettere in campo azioni preventive, conoscere i sintomi di queste problematiche, significa fermarle prima che diventino un problema. Attendo con gioia la pubblicazione della raccolta di pensieri ed emozioni del 2 giugno».

L’associazione “Ali di vita” e il Progetto pensieri e parole 2….uno sguardo alla vita!

«Il progetto “Pensieri e parole...uno sguardo alla vita” è nato tre anni fa in occasione della Giornata Mondiale dei Disturbi Alimentari, World Eating Disorders Day – spiega la Presidente Loredana Borgato – con la preziosa collaborazione tra l’Associazione “Ali di Vita”, Daniela Bonaldi blogger di Trento e Gocce Colorate, è uno “spazio virtuale”, in cui chi lo desidera può esprimere il proprio pensiero, le proprie emozioni e le proprie speranze».

Il progetto prosegue anche quest’anno in occasione della V giornata mondiale dei disturbi alimentari con il patrocinio della Città di Selvazzano Dentro e del CSV Provinciale di Padova nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020.

I pensieri raccolti

I pensieri, le testimonianze, le lettere, i testi pervenuti sono stati raccolti in un libretto che sarà pubblicato on line il 2 giugno 2020 tramite le pagine Facebook: @PensieriEParoleUnoSguardoAllaVita @Goccedicolore.info @AssociazioneAliDiVita nel sito www.alidivita.org ed inviato al World Eating Disorders Day.

«Noi con Daniela abbiamo voluto riproporre questo progetto – aggiunge la Presidente Loredana Borgato – perché consapevoli che non sempre è facile condividere il proprio vissuto e le proprie fatiche, soprattutto quando si soffre di un disturbo alimentare o quando qualcuno a cui si vuole bene ne soffre. La paura di non essere compresi o di un giudizio superficiale possono frenare, impedendo di avere quel supporto, quel sostegno, che una parola amica può dare. Ringraziamo tutte le persone che hanno scritto inviando i loro pensieri, le loro importanti testimonianze, le emozioni, i loro testi. Ringraziamo la Città di Selvazzano Dentro per il patrocinio e per supportarci sempre nelle nostre attività, il CSV Provinciale di Padova per la condivisione del progetto nell’ambito di Padova Capitale Europea del Volontariato 2020. Il libretto sarà pubblicato on line il 2 giugno 2020».

L’Associazione “Ali di vita” e la Città di Selvazzano Dentro

L’Associazione “Ali di vita” e la Città di Selvazzano Dentro da alcuni anni supportano con eventi questa giornata mondiale.

2018

Nel 2018, a Palazzo Ferro Fini con il seminario “Il cibo e il corpo: dialogo fra una psicoterapeuta e un sociologo sui disturbi del comportamento alimentare”

In occasione della Terza Giornata Mondiale dedicata ai Disturbi Alimentari denominata “‘World Eating Disorders Day”, il 1° giugno 2018 l’Associazione “Ali di Vita” è stata ospitata dal Consiglio Regionale del Veneto presso Palazzo Ferro Fini a Venezia con il Seminario “Il Cibo e il Corpo: dialogo fra una psicoterapeuta e un sociologo sui Disturbi del Comportamento Alimentare”. Con la presenza dell’allora Assessore alle Pari Opportunità della Città di Selvazzano Dentro Giovanna Rossi, della dottoressa Michela Pepe psicologa psicoterapeuta perfezionata nei Disturbi del Comportamento Alimentare e nei disagi giovanili, del sociologo Prof. Filiberto Tartaglia.

2019

Nel 2019: difensori, attaccanti …& Ali di Vita. “Ali di Vita” Football Triangle With The Rest Of The World.

Triangolare di calcio in occasione della IVth World Eating Disorders Day

#EatingDisordersCantAffordToWait

Il 1° giugno 2019 a Selvazzano Dentro si è giocato un triangolare di calcio, un appuntamento di sensibilizzazione in occasione della IV° World Eating Disorders Day. Allo stadio di calcio impianti sportivi “Ceron” in via Euganea – 52, Selvazzano Dentro con le Squadre: Ali Di Vita - Radio Cortina – Alpini Veneto TEAM e con la preziosa collaborazione di Damiano Longhi.

«Ali di Vita ODV – aggiunge la Presidente Loredana Borgato – è un’Associazione di volontariato, costituita nel Febbraio 2016 per prevenire, per sensibilizzare e per facilitare una maggior comprensione di questa subdola malattia: i Disturbi Del Comportamento Alimentare (DCA), Anoressia Nervosa, Bulimia Nervosa e Bing Eating Disorder. Abbiamo organizzato eventi, corsi di formazione, sportelli di primo ascolto con i familiari di chi soffre di DCA. Uno dei nostri obiettivi è la lotta al pregiudizio che spesso accompagna questa malattia; fondamentale è fornire informazioni chiare e semplici per far capire quali ne siano le caratteristiche. Soffrire di DCA non è una moda, né un capriccio, è una malattia estremamente pericolosa che tende gradualmente a nascondere la sofferenza che sempre accompagna chi ne soffre».

