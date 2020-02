Palazzo della Ragione si colora di viola per la giornata internazionale dell'epilessia

Un gesto solidale e un impegno dell’Amministrazione Comunale per sostenere la campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia: a partire dalle ore 18 di lunedì 10 febbraio la loggia di Palazzo della Ragione che si affaccia su piazza delle Erbe si è illuminata di viola, il colore simbolo di questa malattia.

Viola

L’iniziativa è promossa dall’Associazione Fuori dall’Ombra-Insieme per l’Epilessia ODV e realizzata in collaborazione con Progetto Città Sane OMS settore Gabinetto del sindaco del Comune di Padova. Commenta Stefania Moschetti, consigliere comunale delegato a Città Sane: «Dedichiamo il nostro impegno a tutte le persone affette da questa malattia inclusa nel Piano d’Azione di Salute mentale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità che purtroppo, da quanto rilevato proprio da OMS, subiscono il disagio della malattia, nascondendo talvolta ancora la propria condizione per timore di essere discriminati o emarginati. Oltre alle crisi e alle complicanze associate alla malattia, ad influire sulla qualità di vita dei pazienti vi sono tutt’oggi pregiudizi. Iniziative come queste servono a sensibilizzare l’opinione pubblica e aumentare la consapevolezza su una patologia sociale che merita rispetto e una corretta informazione». Aggiunge Giuseppe Zaccaria, presidente dell’Associazione Fuori dall’Ombra - Insieme per l’Epilessia: «Il messaggio che vogliamo diffondere per le persone che soffrono di questa patologia è di vincere la reticenza e affrontare serenamente il loro stato, confidando nella relazionalità di un rapporto con la società. L’Associazione è sportello informativo, punto di ascolto, opportunità per la ricerca».