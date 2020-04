Giornata internazionale del libro a Montegrotto: l’assessore Sponton legge “Storie per chi le vuole”

Un video per essere vicino ai ragazzi in questo periodo di isolamento e per ricordare l’importanza della lettura. Dopo l’interpretazione - in video - del sindaco Riccardo Mortandello della storia “Il mostro peloso”, in occasione della giornata internazionale del libro anche l’assessore all’istruzione Pier Luigi Sponton ha inviato ai bambini dell’istituto comprensivo di Montegrotto Terme un video in cui legge una delle celebri “Storie per chi le vuole” di Roberto Piumini.

Il piacere dell’ascolto

La giornata internazionale del libro e del diritto d’autore è un evento patrocinato dall’Unesco per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale. «Ho accettato con piacere - spiega l’assessore Sponton - a collaborare a questo con le insegnanti della scuola dell’Infanzia dell’istituto perché sono convinto dell’importanza di educare i bambini al piacere dell’ascolto, ma anche a quello del rapporto personale con il libro che assume un ruolo centrale nell’esperienza educativa, didattica e scolastica in quanto strumento di ricerca, conoscenza e di scoperta».

Nel sito dell’istituto comprensivo si trovano anche i video con le letture delle maestre: