Violenza sulle donne: il sindacato Fsp di Padova organizza visite gratuite per la prevenzione del tumore al seno

Nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne la segreteria Fsp di Padova in collaborazione con la Lilt, ha organizzato nell’ambito della campagna per la prevenzione del tumore al seno una visita gratuita rivolta alle nostre colleghe ed ai loro familiari. All’iniziativa che si svolgerà lunedì a partire dalle ore 14.30 presso gli ambulatori del 2 reparto mobile della polizia di stato medici della lega italiana per la lotta contro i tumori effettueranno numerose visite finalizzate alla prevenzione ed alla diagnosi precoce di questa grave patologia che affligge oggi purtroppo molte donne.

Serenità per le donne

Questo è il nostro modo di porre in essere anche a Padova ogni possibile attività a sostegno delle donne, sempre più vittime di violenze, molestie, fenomeni di stalking e aggressioni tra le mure domestiche. Un modo per celebrare la ricorrenza che contribuisca a restituire alla donna un po’ di quella serenità che troppo spesso le viene tolta rilanciando cosi l’impegno sul tema e ricordando che la considerazione ed il rispetto sono alla base di ogni rapporto.