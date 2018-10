Giovanni, 22 mesi, rischia l'amputazione. La mamma: "Aiutatemi a portarlo in America"

Giovanni, che compirà due anni il 3 novembre, soffre dalla nascita di una grave malformazione. Ricoveri, operazioni, cure costosissime: la famiglia del piccolo non si arrende e, per dargli un futuro miglio, la mamma ha avviato una raccolta fondi sul web.

L'iniziativa

Si chiama "Diamo il meglio a Giovanni" la campagna aperta da mamma Erika Molinarolo di Tremignon. Obiettivo: raccogliere 10mila euro per portare il figlio da uno specialista americano che grazie a una tecnologia di ultima generazione potrebbe evitare la drammatia prospettiva dell'amputazione.

Un piccolo guerriero

Giovanni soffre di Emimelia tibiale, un nome difficile per descrivere l'assenza totale o parziale della tibia. Una malformazione piovuta addosso a questa famiglia padovana appena dopo la nascita del piccolo. Una anomalia rarissima, che colpisce un bambino su un milione. “Fin dal ventesimo giorno di vita ci siamo spostati settimanalmente da Piazzola all'ospedale Gaslini di Genova per delle gessature - racconta la mamma - in previsione di un futuro intervento. Sono seguiti tutori mantenitivi per tenere ossa e muscolatura. Fortunatamente Giovanni ha saputo di avere la rotula dopo una risonanza magnetica e una tac". Lo scorso marzo, sempre al Gaslini, il primo intervento: in quattro ore e mezza i medici hanno cercato di allineare la gamba destra e tibializzare il perone. Dopo mesi di fisioterapia Giovanni, a 22 mesi, ha imparato a camminare, lasciandosi andare senza supporti.

L'intervento fondamentale