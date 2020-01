Neolaureato padovano premiato alla Camera dei Deputati per merito accademico

C’era anche Giovanni Barzon, 22enne neolaureato in Comunicazione all’Università di Padova con il massimo dei voti, tra i giovani laureati meritevoli che nella mattina di lunedì 27 gennaio sono stati premiati presso la Camera dei Deputati per i loro eccellenti risultati accademici.

Giornata memorabile

Durante la cerimonia istituzionale a Roma, nella sede di Montecitorio, a lui e ad altri novantanove ragazzi appena laureati è stato conferito un attestato di merito in qualità di “Professionista Accreditato presso la Fondazione Italia USA”. In aggiunta a ciò, grazie a una borsa di studio, Barzon potrà iscriversi gratuitamente al Master in Global Marketing, Comunicazione & Made in Italy organizzato e promosso dalla stessa Fondazione Italia USA e dal Centro Studi Comunicare l’Impresa. «Questo è senza dubbio un riconoscimento importante – racconta Barzon – soprattutto per il suo significato simbolico: rappresenta infatti il coronamento dell’impegno e dei risultati che ho ottenuto nei miei tre anni di studio universitario a Padova». Oltre alla dedizione nello studio, Barzon ha partecipato a numerose attività offerte dall’Università di Padova ai propri studenti: è stato membro attivo di JEst, Junior Enterprise studentesca dell’Ateneo patavino che si occupa di organizzazione di eventi e di consulenza per le aziende del territorio; ha preso parte alla prima edizione del programma di mentorship Mentor&Me organizzato dal Career Service; infine ha partecipato al Laboratorio di Imprenditoria Digitale con Michele Polico, CEO dell’agenzia creativa padovana Young Digitals, nell’ambito del Corso di Laurea in Comunicazione.