Da San Gregorio alle Chiuse: viaggio lungo l'argine il primo maggio

Ecco come si presentava nel primo pomeriggio l'argine che da San Gregorio arriva fino alle Chiuse. La gente cammina senza assembrarsi, tutti con la mascherina e nessuno tende a fermarsi. Complice la giornata piacevole tanti padovani si stanno avventurando in una passeggiata o in un breve giro in bicicletta, rigorosamente dentro ai confini comunali. Lungo i Colli non si sono registrati particolari problemi con la circolazione scorrevole e qualche ciclo-amatore in giro.