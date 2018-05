Giro d'Italia, anche la polizia di Padova al seguito della corsa rosa quale scorta

Al seguito della corsa rosa. In occasione del 101esimo Giro d'Italia la polizia di Padova (insieme alle sezioni di Rovigo, Venezia e Treviso) sarà impegnata quale scorta nella giornata di venerdì 18 maggio per garantire una maggior sicurezza alla prestigiosa manifestazione ciclistica internazionale.

L'integrazione

La polizia di Padova, infatti, metterà a disposizione per la tappa da Ferrara a Nervesa della Battaglia nel tratto compreso tra Anguillara Veneta (limite con la provincia di Rovigo) e Martellago (limite con la provincia di Treviso) due motociclisti e quattro autovetture, che andranno a implementare la scorta già esistente, coordinata e diretta da Mauro Rivolsi, comandante della polizia stradale di Lecco. E si tratta di una squadra corposa, in quanto composta da ben 27 motociclisti, sei equipaggi su macchina e un furgone per assistenza meccanica.