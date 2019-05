Tratto autostradale chiuso e deviazioni: viabilità modificata per il Giro d'Italia

Tratto autostradale chiuso per quattro ore. E deviazione consigliata per i mezzi pesanti: importanti modifiche alla viabilità in vista del transito della "carovana rosa".

Le modifiche alla viabilità

A darne notizia è Concessioni Autostradali Venete. Questo il comunicato: "Si informa che in occasione del passaggio del Giro d’Italia, previsto per giovedì 30 maggio (18esima tappa, Valdaora/Olang-Santa Maria di Sala), verranno chiusi al traffico dalle ore 12 alle ore 16 i tratti autostradali della A27 (in competenza Autostrade per l’Italia) dal nodo di Conegliano all’innesto sulla SS51 di Alemagna in direzione nord e dalla SS51 di Alemagna a Vittorio Veneto Sud in direzione sud. Per i mezzi pesanti diretti a Belluno è consigliata l’uscita in A4 a Padova est, mentre per il traffico locale, sempre in direzione Belluno, l’uscita consigliata è Treviso Sud in A27. Infine per il traffico diretto a Vittorio Veneto, l’uscita è a Godega Sant’Urbano in A28. Percorsi, orari e uscite consigliate saranno comunicate in tempo reale agli utenti in viaggio attraverso i pannelli a messaggio variabile posti sui portali lungo la rete autostradale di competenza".