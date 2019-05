Stop al traffico e fermate sospese: il Giro d'Italia condiziona anche gli autobus

Chiusure stradali. Deviazioni. E fermate inevitabilmente sospese: il transito nel Padovano del Giro d'Italia condizionerà la regolare circolazione di alcuni autobus di linea extraurbani.

Autolinea Padova-Villanova-Zeminiana

A darne notizia è Busitalia Veneto. La prima variazione riguarda l'autolinea Padova-Villanova-Zeminiana: "Si informa che nella giornata di giovedì 30 maggio dalle ore 14 alle ore 17.30, per lo svolgimento della manifestazione denominata Giro d’Italia, saranno interdette al traffico alcune vie del centro di Zeminiana. Fermate sospese: Bivio Sant’Eufemia; Trattoria Sole; Sant'Angelo di Santa Maria di Sala; Via Cavinello; Zeminiana Ristorante; Zeminiana Chiesa. Fermata sostitutiva: Sant’Eufemia.

Autolinee Camposampiero-Zeminiana e Camposampiero-Noale

La seconda variazione riguarda le autolinee Camposampiero-Zeminiana e Camposampiero-Noale: "Si informa che nella giornata di giovedì 30 maggio la corsa delle ore 14.05 in partenza da Camposampiero delle linee sopra citate, a causa della manifestazione denominata Giro d’Italia, sarà limitata come segue. Da Camposampiero-Zeminiana: alla fermata Sant’Eufemia. Da Camposampiero-Noale: si effettuerà capolinea in prossimità del golfo di fermata scuolabus. Fermate sospese (Camposampiero-Zeminiana): Bivio Sant’Eufemia; Trattoria Sole; Sant'Angelo di Santa Maria di Sala; Via Cavinello; Zeminiana Ristorante; Zeminiana Chiesa. Fermate sospese (Camposampiero-Noale): Stevanato, S. Dono, Noale. Fermata sostitutiva: Sant’Eufemia.

Autolinee Padova-Noale e Noale-Treviso

La terza variazione riguarda le autolinee Padova-Noale e Noale-Treviso: "Si informa che nella giornata di giovedì 30 maggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30, per lo svolgimento della manifestazione denominata Giro d’Italia, la statale S.R. 515 Noalese verrà chiusa al traffico veicolare. Pertanto, alla rotonda del Centro Commerciale Tommasini (Caselle di Santa Maria di Sala), la linea sopra citata effettuerà una deviazione per effetto della quale sono sospese tutte le fermate a partire da quella denominata “Madonna Mora” fino a Treviso, compresa quella dell’aeroporto Canova. Per informazioni sul collegamento con l’aeroporto di Treviso invitiamo a contattare MOM - Mobilità di Marca: segnalazioni@mobilitadimarca.it".